Pronostici di oggi 31 marzo | la serata di Bosnia-Italia a Zenica

Oggi 31 marzo si disputa la partita tra Bosnia ed Italia allo stadio Bilino Polje di Zenica. La sfida è cruciale per gli Azzurri, che cercano di assicurarsi un posto ai Mondiali dopo aver mancato la qualificazione nel 2018 e nel 2022. Lo stadio, di dimensioni contenute e con un aspetto datato, ospita questa partita decisiva per la fase di qualificazione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 31 marzo. In uno stadio piccolo, il Bilino Polje, che pare consumato dal tempo, l’Italia di Rino Gattuso si gioca la vita, ovvero la partecipazione degli Azzurri ai Mondiali per la prima volta dopo il 2014. Fallire sarebbe catastrofico ma purtroppo non è impossibile. Il primo tempo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 31 marzo: la serata di Bosnia-Italia a Zenica Articoli correlati Muharemovi? accende la sfida Italia-Bosnia: “A Zenica daremo una lezione all’Italia”Il difensore del Sassuolo trascina la Bosnia e infiamma il clima pre-partita con dichiarazioni forti dopo la vittoria sul Galles Clima già rovente in... Bosnia-Italia, com'è lo stadio Bilino Polje di Zenica?Allo Stadion Bilino Polje di Zenica, città tra le più inquinate d’Europa, l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali: uno stadio compatto, senza pista... Di Lorenzo leader anche in Nazionale, è già a Zenica per Bosnia-ItaliaIl difensore del Napoli e il portiere del Tottenham, assenti dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, hanno ricevuto l’ok dai...