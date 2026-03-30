Lo Stadion Bilino Polje di Zenica è uno stadio di medie dimensioni situato in una città nota per i livelli elevati di inquinamento atmosferico. Privo di pista di atletica, i spalti sono molto vicini al campo, creando un’atmosfera intensa durante le partite. In questa cornice si svolge la sfida tra Bosnia e Italia, decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Allo Stadion Bilino Polje di Zenica, città tra le più inquinate d’Europa, l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali: uno stadio compatto, senza pista d’atletica e con spalti attaccati al campo, capace di amplificare rumore e pressione del pubblico. Gli azzurri però hanno dalla loro più di un fattore: per questa sfida la Bosnia sconterà la sanzione della FIFA con una capienza ridotta del 20%, oltre a un precedente incoraggiante proprio su questo campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia, com'è lo stadio Bilino Polje di Zenica?

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