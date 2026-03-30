Progettava una strage a scuola in stile Columbine | il piano del 17enne arrestato a Perugia

Un 17enne di origine pescarese è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver pianificato un attacco simile alla strage di Columbine in una scuola locale. Durante la perquisizione, sono stati trovati armi e esplosivi. La polizia ha sequestrato materiale che confermerebbe le intenzioni del giovane, che avrebbe progettato di colpire studenti e insegnanti.

Il pericolo scampato sarebbe stato ancora più agghiacciante: «Quando sarò in Quinta, replicherò la Columbine» scriveva, infatti, già due anni fa, e aveva solo 15 anni. Oppure: «Un giorno faccio una sparatoria e mi ammazzo». Frasi assurde buttate lì, per procurarsi attenzioni borderline in chat? Per gli investigatori, non sarebbe così: il diciassettenne stava davvero coltivando un progetto efferato in stile Columbine. Qualcosa che si avvicinasse alla mattanza nella scuola americana dell’aprile 1999, quando due studenti trucidarono dodici loro compagni di studi e un docente, sparando all’impazzata per quasi un’ora. Voleva passare al più presto ai fatti, insomma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Progettava una strage a scuola in stile Columbine: il piano del 17enne arrestato a Perugia Tutto quello che riguarda Progettava una strage a scuola in stile... Progettava una strage a scuola in stile "Columbine", arrestato un 17enne a PescaraStava studiando come fabbricare armi e ordigni chimici, per compiere una strage in una scuola superiore di Pescara, come quella consumata nel 1999... «Faccio una sparatoria e poi mi ammazzo», il piano del 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della ColumbineStava progettando una strage a scuola sul modello di quella della Columbine High School del 20 aprile 1999. Perugia, progettava una strage a scuola: arrestato 17enne Il minorenne seguiva un gruppo Telegram suprematista e studiava la fabbricazione di armi e ordigni chimici.