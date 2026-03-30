Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Pescara con l’accusa di aver pianificato un attacco simile alla sparatoria di Columbine. Secondo le indagini, il giovane stava studiando come costruire armi e ordigni chimici con l’obiettivo di colpire una scuola superiore della città. La polizia ha sequestrato materiale e appunti relativi alla preparazione dell’attentato.

Stava studiando come fabbricare armi e ordigni chimici, per compiere una strage in una scuola superiore di Pescara, come quella consumata nel 1999 nella Columbine High School, in Colorado. A ispirarlo sarebbero state le informazioni acquisite e scambiate sul gruppo Telegram 'Werwolf Division', la casa dei suprematisti dove si esaltano gli attentati terroristici di Oslo e Utoya del 2011 e le stragi compiute alle moschee di Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019. Il presunto terrorista, che pare diffondesse immagini, video, meme e sticker riconducibili ai 'santi del terrorè - gli autori di quelle e altre stragi di massa - è un... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Progettava una strage a scuola in stile "Columbine", arrestato un 17enne a Pescara

Altri aggiornamenti su Progettava una strage a scuola in stile...

Leggi anche: Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne di Pescara

Il 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della ColumbineStava progettando una strage a scuola sul modello di quella della Columbine High School del 20 aprile 1999.

Terrorismo, 17enne in manette: aveva manuali per costruire armi e progettava una strage a scuola alla "Columbine"Progettava una strage ispirandosi a quella alla Columbine High School del 20 aprile 1999 e subito dopo di suicidarsi.