Il 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della Columbine

Un ragazzo di 17 anni aveva pianificato un attacco simile a quello avvenuto alla Columbine High School nel 1999. La polizia ha scoperto il suo progetto e ha sequestrato materiali e appunti relativi alla preparazione dell’attacco. L’indagine è in corso per valutare eventuali complici e motivazioni dietro questa iniziativa.

Stava progettando una strage a scuola sul modello di quella della Columbine High School del 20 aprile 1999. Doveva concludersi con il suo suicidio. Un 17enne di Pescara che abita in provincia di Perugia è stato arrestato stamattina dal Ros dei carabinieri con l’accusa di terrorismo. Adesso si trova in un istituto penale minorile dopo l’ordinanza del gip del tribunale dei minorenni de L’Aquila su richiesta della procura. Il ragazzo è accusato anche di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Oltre che di detenzione di materiale per finalità di terrorismo. La strage in preparazione. Il ragazzo avrebbe reperito e poi diffuso manuali con istruzioni dettagliate per fabbricare bombe e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne di Pescara "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... L'INQUIETANTE CAS0 della C0LUMBINE HIGH SCHOOL Una selezione di notizie su Il 17enne che progettava una strage a... Temi più discussi: Progettava una strage a scuola, arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia; Terrorismo, 17enne abruzzese progettava strage a scuola; Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana: arrestato per terrorismo; Progettava una strage a scuola arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia. Arresto 17enne per terrorismo: progettava una strage in una scuola ispirata alla ColumbineIl giovane di Pescara deteneva manuali per fabbricare armi e sostanze chimiche pericolose, aveva contatti con Werwolf Division, un gruppo Telegram che glorifica mass shooters ... msn.com Progettava strage in una scuola, 17enne arrestato a Perugia. Indagati altri 7 minorenniStava progettando una strage in una scuola, ispirata alla Columbine High School del 20 aprile 1999 il 17enne arrestato a Perugia con l'accusa di terrorismo. È quanto emerso dalle indagini del Ros, rag ... msn.com Il giovane preparava un attacco in nome della "superiorità ariana" ispirandosi alla strage della Columbine. Sequestrati documenti per fabbricare armi. - facebook.com facebook Terrorismo, arrestato 17enne pescarese: l’intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine x.com