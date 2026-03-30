progettava una strage a scuola arrestato 17enne di pescara

Un ragazzo di 17 anni di Pescara è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato un attacco armato in una scuola. Le forze dell’ordine hanno intercettato le sue intenzioni e hanno proceduto all’arresto prima che potesse mettere in atto il piano. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli di quanto scoperto.

Stava programmando una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo le indagini, il ragazzo stava lavorando alla fabbricazioni di armi e di ordigni chimici. Seguiva un gruppo Telegram incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della 'razza ariana'. L’operazione del Ros si è svolta tra Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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