Un giovane di 17 anni di Pescara è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attacco in una scuola. Secondo le autorità, il ragazzo avrebbe diffuso materiale di propaganda e detenuto strumenti legati a finalità terroristiche. La polizia ha intercettato e fermato il ragazzo prima che potesse mettere in atto il suo piano. L’indagine prosegue per accertare ulteriori dettagli sulla vicenda.

Stava progettando una mattanza a scuola, ma è stato scoperto e arrestato prima che riuscisse a mettere in pratica i suoi presunti presupposti. Con questa pesante accusa i carabinieri del Ros hanno fermato un 17enne pescarese, residente a Perugia, ritenuto responsabile dei reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli inquirenti, il 17enne – la cui identità non è stata rivelata – avrebbe raccolto e diffuso documenti tutt’altro che innocui: manuali dettagliati per costruire armi, istruzioni su sostanze chimiche pericolose, e perfino guide al sabotaggio di servizi pubblici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Progettava una strage in una scuola, arrestato un 17enne di Pescara. È accusato di propaganda e detenzione di materiale con finalità di terrorismo

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