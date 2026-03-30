Professoressa accoltellata Bruzzone | Il problema è l’incapacità di gestire la frustrazione

Una docente è stata ferita con un coltello durante una lezione in una scuola di Trescore Balneario. Secondo una psicologa, l'aggressione deriva dalla difficoltà di un giovane nel gestire l'inadeguatezza scolastica e la frustrazione. La vicenda ha portato a un intervento delle forze dell'ordine e a una discussione sui comportamenti degli studenti in ambito scolastico. La scuola ha avviato le procedure previste per questi casi.