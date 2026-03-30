Professoressa accoltellata Bruzzone | Il problema è l’incapacità di gestire la frustrazione
Una docente è stata ferita con un coltello durante una lezione in una scuola di Trescore Balneario. Secondo una psicologa, l'aggressione deriva dalla difficoltà di un giovane nel gestire l'inadeguatezza scolastica e la frustrazione. La vicenda ha portato a un intervento delle forze dell'ordine e a una discussione sui comportamenti degli studenti in ambito scolastico. La scuola ha avviato le procedure previste per questi casi.
Roberta Bruzzone spiega che l'aggressione a Trescore Balneario nasce dall'incapacità del giovane di gestire l'inadeguatezza scolastica L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti e approfondimenti su Professoressa accoltellata
Il Napoli è vittima dell’incapacità quasi surreale di gestire le partiteIl Napoli 2025/26 è incapace di gestire le partite Infortuni a parte, la vera e unica costante nella stagione 25/26 del Napoli va ricercata...
Chivu: "Qualcuno non sa gestire la frustrazione. Chi è in testa è odiato"Cristian Chivu in conferenza stampa prima di Bodo-Inter: l'allenatore nerazzurro è tornato sul caso Bastoni e sulle sue parole al termine di...
Leggi anche: Professoressa accoltellata, Fontana: “La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra”