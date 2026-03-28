Professoressa accoltellata Fontana | La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra

Una docente è stata colpita con un'arma da taglio durante le lezioni in una scuola di Bergamo. La vittima è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono state dichiarate fuori pericolo. Il fatto ha suscitato attenzione tra studenti e personale scolastico, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La scuola è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

Bergamo. “Un grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo. A salvarle la vita la trasfusione praticata in volo dall’elicottero di Areu, una procedura che abbiamo introdotto meno di un anno fa, dotando i nostri mezzi di soccorso di sacche di sangue per intervenire immediatamente nelle emergenze più gravi, e lo straordinario lavoro dei medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII”. Così sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al grave episodio riguardante la professoressa Chiara Mocchi, in provincia di Bergamo. “Le prime parole della professoressa Mocchi sono state – aggiunge Fontana – per i suoi studenti, con il desiderio di tornare presto in classe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Fontana alla prof accoltellata: “La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra” Leggi anche: Professoressa accoltellata a Trescore, lo sgomento della politica. Fontana: “Atto vile che oltrepassa ogni limite” Una selezione di notizie su Professoressa accoltellata Temi più discussi: Aggressione di Trescore Balneario/BG, Fontana: vicini all’insegnante; Aspettiamo il suo ritorno in cattedra. Gli auguri di Fontana alla prof accoltellata; Fontana alla prof accoltellata: La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra; Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: oltrepassato ogni limite. Fontana alla prof accoltellata: La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedraUn grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto sui social dopo il grave episodio che ha coinvo ... orizzontescuola.it Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it La professoressa di francese Chiara Mocchi, accoltellata nella scuola di Trescore da un suo studente di 13 anni, e che fortunatamente o provvidenzialmente non è rimasta uccisa, ha voluto ringraziare colleghi, il personale sanitario, gli “adorati alunni” e i loro g - facebook.com facebook La professoressa accoltellata in una scuola di Bergamo ha affidato al suo legale un messaggio che interroga direttamente il mondo della scuola. Colpisce, nelle sue parole, la volontà di non trasformare l'accaduto in un muro: tuttoscuola.com/prof-accoltell… x.com