Il Napoli è vittima dell’incapacità quasi surreale di gestire le partite

Il Napoli della stagione 202526 si trova a dover affrontare una serie di difficoltà legate alla gestione delle partite, che si manifestano in un modo che molti definiscono quasi surreale. Nonostante gli infortuni, la problematica principale riguarda la capacità della squadra di mantenere il controllo durante le gare, evidenziando una costante che si ripete nel corso della stagione.

Il Napoli 202526 è incapace di gestire le partite. Infortuni a parte, la vera e unica costante nella stagione 2526 del Napoli va ricercata nell’incapacità quasi surreale, da parte degli azzurri, di gestire le partite. Di condurle in porto senza soffrire, senza sbattersi troppo. A dirlo sono anche i risultati, intesi in senso puramente numerico, della squadra di Conte: è da inizio anno, precisamente da Lazio-Napoli 0-2 giocata il giorno 4 gennaio, che il Napoli non vince con due gol di scarto. Nel frattempo, tanto per gradire, i match disputati sono stati 13 (4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte). Prima della sfida dell’Olimpico, per altro, le gare conquistate dagli azzurri con due o più gol di scarto sono state solo otto su 26 (considerando ovviamente tutte le competizioni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Infortuni Napoli, i lungodegenti De Bruyne ed Anguissa hanno recuperato: segnali incoraggianti anche da McTominay

