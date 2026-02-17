Chivu | Qualcuno non sa gestire la frustrazione Chi è in testa è odiato
Cristian Chivu ha commentato la situazione dopo le tensioni tra Bastoni e alcuni tifosi, accusando alcuni di non saper gestire la frustrazione. Durante la conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter ha evidenziato che chi è in vetta alla classifica riceve spesso critiche e odio, sottolineando come questa reazione sia comune quando la squadra non vince. Ha anche ricordato che le parole di Bastoni, pronunciate al termine della partita contro la Juventus, hanno acceso ulteriori polemiche tra i supporter nerazzurri.
Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter: «Qualcuno non è contento che siamo primi e non sa gestire la frustrazione. Smettiamola di fare i moralisti! A Spalletti rispondo così»Chivu ha parlato alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, accusando alcuni tifosi di essere infastiditi dal fatto che l’Inter sia in testa alla classifica e di non saper gestire la pressione.
Conferenza Chivu: C’è frustrazione che qualcuno non sa gestire. Ecco come sta Calhanoglu…Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bodø Glimt-Inter in programma domani sera alle ore 21.00 all'Aspmyra Stadion. A seguire le ... passioneinter.com
Bufera su Bastoni, Chivu: Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all’avversario da ammonitoMi prendo vittoria e carattere, i ragazzi l’hanno sofferta mentalmente. Mentre intorno imperversa la bufera, Cristian Chivu sorride per la sua Inter. La vittoria per 3 a 2 contro la Juventus è anche ... ilfattoquotidiano.it
| Mister Cristian Chivu: "Sappiamo con chi abbiamo a che fare, sappiamo che lavoro abbiamo fatto negli ultimi mesi. In queste partite, servono energie e gamba. Devi mettere tutta l'energia che hai, per questo ho lasciato qualcuno a casa. Dobbiamo gestire facebook