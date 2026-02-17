Chivu | Qualcuno non sa gestire la frustrazione Chi è in testa è odiato

Cristian Chivu ha commentato la situazione dopo le tensioni tra Bastoni e alcuni tifosi, accusando alcuni di non saper gestire la frustrazione. Durante la conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter ha evidenziato che chi è in vetta alla classifica riceve spesso critiche e odio, sottolineando come questa reazione sia comune quando la squadra non vince. Ha anche ricordato che le parole di Bastoni, pronunciate al termine della partita contro la Juventus, hanno acceso ulteriori polemiche tra i supporter nerazzurri.