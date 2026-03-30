Profanato il corpo di Pamela Genini la madre | Un incubo continuo non viviamo più Aiutateci a ritrovarla
Una madre ha chiesto aiuto attraverso un'intervista, descrivendo la propria sofferenza dopo la scomparsa della figlia. Ha parlato di un dolore senza fine e ha fatto un appello pubblico affinché venga ritrovata. La donna ha anche riferito di aver subito un atto di profanazione sul corpo della figlia, senza fornire ulteriori dettagli.
"Stiamo vivendo un incubo continuo. Aiutatemi a ritrovarla perché non ce la facciamo più". È l'appello lanciato da Una Smirnova, madre di Pamela Genini, a Dentro la notizia. Il corpo della 29enne, uccisa dall'ex compagno a Milano lo scorso ottobre, è stato profanato e decapitato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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