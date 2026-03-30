Profanato il corpo di Pamela Genini la madre | Un incubo continuo non viviamo più Aiutateci a ritrovarla

Una madre ha chiesto aiuto attraverso un'intervista, descrivendo la propria sofferenza dopo la scomparsa della figlia. Ha parlato di un dolore senza fine e ha fatto un appello pubblico affinché venga ritrovata. La donna ha anche riferito di aver subito un atto di profanazione sul corpo della figlia, senza fornire ulteriori dettagli.