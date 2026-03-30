Una madre ha rivolto un appello pubblico, chiedendo aiuto per ritrovare la propria figlia, scomparsa da tempo. La donna ha descritto la situazione come molto difficile, aggiungendo di non riuscire più a vivere senza notizie. La richiesta è stata fatta durante una trasmissione televisiva condotta da un giornalista su un canale nazionale.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Il 23 marzo qualcuno ha staccato la testa dal cadavere della giovane che era custodito nel cimitero di Strozza (Bergamo). La 29enne era stata uccisa dall'ex con 30 coltellate "Vi prego, aiutatemi a ritrovarla", è un appello disperato quello che Una Smirnova rivolge a Dentro la notizia, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Il 23 marzo la famiglia di Pamela Genini, l'ex modella uccisa a 29 anni dall'ex il 14 ottobre a Milano, ha scoperto che qualcuno aveva profanato il suo cadavere. Uno o più ignoti sono entrati nel cimitero di Strozza (Bergamo), hanno aperto il feretro che custodiva i resti di Genini e hanno staccato la testa dal corpo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Pamela Genini e la testa staccata dal cadavere, l'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla, non viviamo più"

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L’appello della mamma di Pamela Genini dopo la profanazione della salma: “Siamo a Pasqua, se avete una coscienza aiutatemi a ritrovare mia figlia”Bergamo, 30 marzo 2026 – “È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari.

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