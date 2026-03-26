Il corpo di Pamela Genini, modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso ottobre dal suo ex compagno, è stato profanato. La salma, decapitata, è stata trafugata e trovata in un luogo sconosciuto. La notizia ha provocato sconcerto tra familiari e amici della vittima, che hanno appreso del fatto attraverso le indagini in corso.

Il caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo giudiziario che ha sconvolto familiari e amici. Il cadavere della giovane è stato trafugato e decapitato mentre il feretro, attualmente sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, era custodito nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. La scoperta è avvenuta lunedì scorso, durante il trasferimento del feretro dal loculo alla cappella di famiglia. È stato in quell’occasione che gli addetti hanno constatato la violazione del corpo e la mutilazione della salma. La notizia è stata anticipata dal programma televisivo “Dentro la notizia” su Canale 5 e confermata all’Ansa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a Milano

Articoli correlati

Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIgnoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo di Pamela Genini e avrebbero tagliato la testa.

Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo”

Altri aggiornamenti su Pamela Genini

Pamela Genini, profanato il corpo della 29enne uccisa dall’ex: Cadavere decapitatoEpisodio sconvolgente e lugubre nella vicenda di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa a coltellate a Milano dall’ex compago lo scorso 15 ottobre. Secondo quanto rivelato nel corso della trasmis ... unita.it

Profanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendioLa tomba profanata. Il corpo mutilato. La testa portata via. Una scoperta macabra e dolorosa riguarda Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex ... milano.repubblica.it