Profanato il corpo di Pamela Genini trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a Milano

Da ilfattoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di Pamela Genini, modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso ottobre dal suo ex compagno, è stato profanato. La salma, decapitata, è stata trafugata e trovata in un luogo sconosciuto. La notizia ha provocato sconcerto tra familiari e amici della vittima, che hanno appreso del fatto attraverso le indagini in corso.

Il caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo giudiziario che ha sconvolto familiari e amici. Il cadavere della giovane è stato trafugato e decapitato mentre il feretro, attualmente sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, era custodito nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. La scoperta è avvenuta lunedì scorso, durante il trasferimento del feretro dal loculo alla cappella di famiglia. È stato in quell’occasione che gli addetti hanno constatato la violazione del corpo e la mutilazione della salma. La notizia è stata anticipata dal programma televisivo “Dentro la notizia” su Canale 5 e confermata all’Ansa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

profanato il corpo di pamela genini trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a milano
© Ilfattoquotidiano.it - Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a Milano

Articoli correlati

Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIgnoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo di Pamela Genini e avrebbero tagliato la testa.

Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo”

Altri aggiornamenti su Pamela Genini

pamela genini profanato il corpo diPamela Genini, profanato il corpo della 29enne uccisa dall’ex: Cadavere decapitatoEpisodio sconvolgente e lugubre nella vicenda di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa a coltellate a Milano dall’ex compago lo scorso 15 ottobre. Secondo quanto rivelato nel corso della trasmis ... unita.it

pamela genini profanato il corpo diProfanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendioLa tomba profanata. Il corpo mutilato. La testa portata via. Una scoperta macabra e dolorosa riguarda Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex ... milano.repubblica.it

Trova facilmente notizie e video collegati.