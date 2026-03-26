Pamela Genini corpo profanato e decapitato nel cimitero di Strozza

Nel cimitero di Strozza, la bara di Pamela Genini è stata trovata violata e il suo corpo decapitato. L'episodio ha suscitato sconcerto nella comunità e sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. La famiglia della vittima è stata informata e si attende l'esito delle analisi per chiarire i dettagli dell'accaduto.

L'orrore per il femminicidio di Pamela Genini continua anche dopo la morte. Nel cimitero di Strozza la sua bara è stata violata e il suo corpo mutilato. La famiglia ripiomba nell’incubo Non c’è pace perPamela Genini.Nemmeno dopo la morte. La 29enne, uccisa il15 ottobrea Milano dall’ex compagnoGianluca Soncinsul balcone di casa, sotto gli occhi increduli dei vicini, torna oggi al centro di una vicenda ancora più cupa. Una storia che, se possibile, rende ancora piùinquietanteun femminicidio già carico di dolore. A quattro mesi dal funerale, infatti, è emersa unascoperta macabra. Il corpo di Pamela è stato profanato. La scoperta risale a lunedì scorso, quando la bara è stata spostata dal loculo nelcimitero di Strozza, in Valle Imagna, per essere trasferita nella cappella di famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, corpo profanato e decapitato nel cimitero di Strozza Articoli correlati Pamela Genini, scoperta shock: cadavere profanato e decapitato nel cimitero in provincia di BergamoBergamo, 26 marzo 2026 – Una terribile e scioccante notizia che arriva direttamente dal cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo” Aggiornamenti e notizie su Pamela Genini Argomenti discussi: Dentro la Notizia: Daniela Ruggi: il reggiseno trovato accanto ai resti darà la svolta? Video. Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl corpo della 29enne vittima di femminicidio è stato profanato nel cimitero di Strozza. Indagini in corso per risalire ai responsabili. ilfattoquotidiano.it Profanata la tomba di Pamela Genini, decapitato il cadavere e portata via la testaLa procura di Bergamo ha aperto un'indagine per vilipendio di cadavere e furto di testa. La giovane modella era stata uccisa dall'ex compagno a ottobre ... tgcom24.mediaset.it