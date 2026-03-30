Una docente è stata accoltellata in una scuola di Bergamo, mentre a Umbertide si segnala un altro episodio simile in fase di valutazione. Roberta Bruzzone ha commentato la vicenda sottolineando come un senso di insicurezza possa portare a comportamenti aggressivi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla possibile correlazione tra i due episodi.

L’episodio di Umbertide, dove uno studente 17enne progettava di compiere una “strage” a scuola, riaccende l’allarme dopo il caso della prof accoltellata a Bergamo da parte di un 13enne. Roberta Bruzzone ha parlato di giovani incapaci di gestire frustrazione e rabbia, invitando i genitori a monitorare segnali di isolamento e vittimismo. Prof accoltellata, il caso di Umbertide A Umbertide, nel Perugino, un adolescente è stato fermato mentre progettava una possibile strage a scuola: un caso che mette ulteriormente al centro del dibattito pubblico un fenomeno sempre più preoccupante, la crescita di comportamenti violenti tra giovanissimi.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prof accoltellata a scuola, Roberta Bruzzone e il monito ai genitori: "Un 'io' fragile è sempre aggressivo"

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