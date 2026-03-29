Prof accoltellata a scuola caccia ai cattivi maestri tra i contatti social del tredicenne

A Trescore Balneario, una docente di francese è stata accoltellata mercoledì da un alunno di tredici anni nel corridoio della scuola. Le sue condizioni sono in miglioramento. Nel frattempo, sono stati sequestrati e analizzati i contatti social del minore, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabilità di altri soggetti. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli insegnanti e le autorità scolastiche.

Trescore Balneario (Bergamo), 29 marzo 2026 – Migliorano le condizioni della professoressa di francese accoltellata mercoledì da un suo alunno nel corridoio della scuola. Da un paio di giorni Chiara Mocchi, 57 anni, originaria di Berzo San Fermo, si trova in reparto, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tramite il suo avvocato, Angelo Lino Murtas, ha anche scritto una lettera di rassicurazione in cui si rivolge ai suoi alunni e anche al tredicenne che l’ha aggredita. “Non provo rabbia, tornerò in classe. Nemmeno quel ragazzo sa perché mi ha colpito”. La lettera della prof accoltellata a scuola: “Non provo né rabbia né paura. Quando potrò... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prof accoltellata a scuola, caccia ai "cattivi maestri” tra i contatti social del tredicenne Articoli correlati Leggi anche: Prof accoltellata da un tredicenne nel corridoio della scuola a Trescore: è grave Bergamo, prof accoltellata, psichiatra: ‘Solitudine e bisogno di apparire dietro al gesto del tredicenne’Bondi invita a porre attenzione a potenziali segnali di allarme, quali un marcato isolamento sociale e la carenza di comunicazione da un lato, e... Una raccolta di contenuti su Prof accoltellata Temi più discussi: Tredicenne accoltella la prof a scuola e si filma; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; La prof accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: Bergamo è sotto choc. Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnareLeggi su Sky TG24 l'articolo Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: 'Tornerò a insegnare' ... tg24.sky.it Prof accoltellata a Trescore, Valditara: prossimo passo vietare i social agli under 15 x.com La prof accoltellata "sta fisicamente meglio, è seguita da uno psicologo". Lo studente 13enne che l'ha aggredita avrebbe comprato su Telegram coltello e pistola. #ANSA facebook