Roberta Bruzzone e lo stalking | L’unica perseguitata sono io

Roberta Bruzzone, nota psicologa forense, ha commentato le recenti notizie sul suo caso di stalking, affermando che lei è l’unica realmente perseguitata. La professionista ha espresso chiaramente la sua posizione, respingendo le accuse e sottolineando di essere vittima di una situazione che considera ingiusta. La sua dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle notizie circolate sui media.

Roberta Bruzzone non ci sta: «Ma quale stalking, l’unica perseguitata sono io». Dopo la notizia della chiusura delle indagini per il reato nei confronti della giudice Elisabetta Sionis la criminologa si difende in un’intervista a Repubblica: «Sono state scritte cose non vere, si tratta di una vicenda complessa che ha radici lontane nel tempo: nasce dal tentato femminicidio di Valentina Pitzalis e dal processo per la morte di Manuel Piredda. Sionis era consulente, sosteneva che la vittima fosse Piredda e lo sostiene tuttora, nonostante l’archiviazione. Forse dopo quel clamoroso fallimento professionale, nel quale riponeva ambizioni di carriera, mi ha trasformato nel suo bersaglio ». 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Roberta Bruzzone

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