Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti del 13enne coinvolto nell'aggressione alla docente. Secondo quanto riferito da un'amica del ragazzo, quest'ultimo aveva pianificato di uccidere i genitori e di compiere un attentato nella scuola, obiettivi che sono stati evitati grazie all'intervento di un'amica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Ci sono nuovi dettagli sul 13enne che ha tentato di uccidere la sua professoressa a Trescore Balneario, Bergamo. A rivelarli è un’amica del ragazzino – una 16enne – che ha spiegato come lei stessa aveva provato a dissuaderlo dagli altri suoi piani: uccidere anche i genitori e commettere un attentato a scuola. Prof accoltellata, parla l'amica del 13enne: cosa sapeva I piani del ragazzo contro i genitori e la scuola L'assalto in diretta su Telegram Prof accoltellata, parla l’amica del 13enne: cosa sapeva Si fa chiamare Euno la ragazza di 16 anni che aveva conosciuto il 13enne online, su TikTok. La giovane era rimasta colpita dai video che il suo nuovo amico pubblicava, così i due erano diventati conoscenti digitali e quindi confidenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prof accoltellata, un’amica del 13enne ha evitato che uccidesse i genitori e facesse un attentato a scuola

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