Primarie del centrosinistra la sfida di Conte spaventa il Pd E adesso pure Schlein frena | Dibattito politicista
Nelle primarie del centrosinistra, la proposta di Giuseppe Conte di partecipare alla corsa ha suscitato reazioni diverse all’interno del partito di maggioranza. Dopo la vittoria del referendum sul referendum, il dibattito si è spostato sulla possibilità di coinvolgere il leader del Movimento 5 Stelle, che ha aperto la strada a nuove discussioni interne. Nel frattempo, la leader del partito ha espresso cautela, definendo il confronto come “dibattito politicista”.
La sfida sulle primarie rilanciata dal leader 5S Giuseppe Conte a poche ore dalla vittoria del No nel referendum sulla Giustizia appare ora agli occhi degli altri partiti progressisti, soprattutto in casa dem ma anche in Avs, più che un passo in avanti verso la coalizione come un messaggio competitivo. Sui dettagli delle primarie “ci metteremo d’accordo. Ho dato la disponibilità a qualunque modalità sarà scelta” per individuare la premiership, aveva dichiarato a caldo, all’indomani del referendum, la leader dem Elly Schlein. Poi la frenata. La segretaria del Pd deve averci ripensato e ha invitato a non chiudersi in un “dibattito politicista”. E sulla scelta di chi sfiderà il candidato delle destre ha chiarito: “non è questa oggi la nostra priorità”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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