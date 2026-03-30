Primarie del centrosinistra la sfida di Conte spaventa il Pd E adesso pure Schlein frena | Dibattito politicista

Nelle primarie del centrosinistra, la proposta di Giuseppe Conte di partecipare alla corsa ha suscitato reazioni diverse all’interno del partito di maggioranza. Dopo la vittoria del referendum sul referendum, il dibattito si è spostato sulla possibilità di coinvolgere il leader del Movimento 5 Stelle, che ha aperto la strada a nuove discussioni interne. Nel frattempo, la leader del partito ha espresso cautela, definendo il confronto come “dibattito politicista”.