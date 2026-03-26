Nelle primarie del centrosinistra, i candidati in corsa per la carica di premier sono due: Elly Schlein e Giuseppe Conte. La competizione tra i due è al centro delle discussioni, con entrambi che hanno annunciato ufficialmente la propria candidatura e stanno portando avanti le rispettive campagne elettorali. Le votazioni sono previste nelle prossime settimane e definiranno il nome del candidato che rappresenterà il centrosinistra alle elezioni politiche.

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© Liberoquotidiano.it - Primarie del centrosinistra, il candidato premier sarà uno tra Schlein e Conte?

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