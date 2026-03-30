Il Partito Democratico si mostra preoccupato per le prossime primarie del campo largo, con la segretaria che ha deciso di frenare la candidatura. Nel frattempo, Giuseppe Conte ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di partecipare, scegliendo di farlo poco dopo il referendum sulla giustizia. La sfida tra i candidati si fa sempre più evidente, creando tensioni all’interno del quadro politico.

Le primarie del campo largo preoccupano il Pd. La mossa di Giuseppe Conte, che ha lanciato la sfida subito dopo il referendum sulla giustizia, ha messo in difficoltà i dem. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha subito raccolto la sfida, ma ora il Nazareno frena, preoccupato anche dai sondaggi. Il nodo cruciale riguarda l’apertura delle primarie a tutto l’elettorato del centrosinistra e non solamente agli iscritti dei singoli partiti: una condizione posta da Conte insieme alla volontà di aprire anche al voto online. Elementi che, racconta la Repubblica, preoccupano il Pd. Primarie, ora Conte spaventa il Pd di Schlein. Il leader dei 5 Stelle può contare su un buon gradimento, ancora alto, soprattutto grazie al suo ruolo da presidente del Consiglio ricoperto negli scorsi anni, anche nel difficile periodo del Covid. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Campo largo, ora il Pd ha paura delle primarie: Schlein frena sapendo che Conte è il favorito

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