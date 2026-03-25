Primarie del centrosinistra la mossa di Conte dopo la vittoria del referendum | Schlein prende tempo i riformisti del Pd incombono

Dopo la vittoria del referendum, Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa in via di Campo Marzio, senza attendere che il Partito democratico si esprimesse pubblicamente. Nel frattempo, Elly Schlein era ancora in attesa di conoscere i risultati ufficiali al Nazareno. La situazione si inserisce nel quadro delle primarie del centrosinistra, con i riformisti del Pd che si fanno avanti mentre Schlein prende tempo.

Il primo a parlare non è stato il Partito democratico. Giuseppe Conte ha convocato la conferenza stampa in via di Campo Marzio mentre Elly Schlein stava ancora guardando i dati al Nazareno. Il 53,74% dei votanti aveva bocciato la riforma Nordio, affluenza al 58,91%, e il campo largo si preparava a festeggiare in piazza Barberini. Conte ha parlato prima. Ha elogiato la segretaria, l’ha dichiarata candidata naturale alle primarie, l’ha ringraziata per aver compattato il Pd dopo «la stagione fissata sull’agenda Draghi». Poi ha messo i paletti: primarie aperte ai cittadini, perimetro dell’alleanza da costruire su «politica estera, giustizia, lavoro, sanità». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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