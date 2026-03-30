Nella serata del 30 marzo 2026, viene condivisa una preghiera rivolta allo Spirito Santo, con l’obiettivo di chiedere protezione e serenità prima di dormire. La richiesta si inserisce nel contesto della conclusione del Lunedì Santo, momento in cui si conclude la giornata con una preghiera che invita alla pace e a liberarsi dalle oscurità interiori.

Concludiamo il Lunedì Santo con la nostra preghiera della sera allo Spirito Santo. Chiediamo protezione per concludere la giornata nella pace e un riposo sereno. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 30 Marzo 2026: Signore guidami fuori dalle oscurità del cuore

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Preghiera della sera 30 Gennaio 2026: “Guidami col Tuo Spirito”“Guidami col tuo Spirito”: la preghiera della sera per un esame di coscienza che dona pace.

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