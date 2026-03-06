Preghiera della sera 6 Marzo 2026 | Guidami con il Tuo Santo Spirito

Una preghiera della sera del 6 marzo 2026 invita a chiedere guida con il Santo Spirito. La preghiera invita a affidare al Signore la giornata appena trascorsa, per sciogliere ogni affanno e trovare riposo nella pace. Si rivolge a chi desidera trovare conforto e serenità, chiedendo sostegno e luce nel cuore prima di concludere la giornata.

Una preghiera della sera per fare luce nel cuore. Affida al Signore la giornata trascorsa per sciogliere ogni affanno e riposare nella Sua pace. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Donaci, o Padre, di camminare in questa Quaresima accompagnati dal tuo Santo Spirito. Suscita in noi una vera fame e sete della Tua sapienza, perché ci nutriamo di ogni parola che esce dalla Tua bocca. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

