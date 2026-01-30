Questa sera, in molte case italiane, si è recitata la preghiera “Guidami col Tuo Spirito”. Un momento di riflessione che aiuta a fare un esame di coscienza e a trovare pace prima di dormire. Le persone affidano le preoccupazioni al Signore, cercando serenità e un riposo benedetto.

“Guidami col tuo Spirito”: la preghiera della sera per un esame di coscienza che dona pace. Affidiamo ogni nostro affanno al Signore e ritroviamo la serenità per un riposo benedetto. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 30 Gennaio 2026: “Guidami col Tuo Spirito”

