Affidati con fiducia alla Misericordia del Padre con questa preghiera della sera: ricevi il Suo perdono e la Sua protezione per riposare sereno sotto il Suo sguardo d’amore. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre e della Vergine Maria non solo per ottenere il loro misericordioso perdono ma anche per chiedere la potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 23 Marzo 2026: chiediamo la protezione del Signore

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