Un nuovo prodotto, chiamato Evo ‘Rinforzo muscolare’, promette di aumentare la forza dei titolari senza richiedere cambiamenti radicali. L’obiettivo dichiarato è migliorare le performance durante i contrasti più impegnativi, in particolare al 90°. La presentazione suggerisce che, a volte, un potenziamento mirato può fare la differenza senza dover stravolgere le strategie o le squadre.

Non sempre servono stravolgimenti totali: a volte, per vincere un contrasto decisivo al 90°, serve solo un po’ di forza in più. Questa nuova Evoluzione gratuita è lo strumento perfetto per colmare le lacune fisiche dei tuoi giocatori o per esaltare ulteriormente i “corazzieri” della tua rosa. Dettagli e Ripetibilità Record. Scadenza: 17 giorni.. Costo: Gratis (Obiettivi).. Ripetibile: Ben 10 volte! (Puoi praticamente “muscolare” mezza squadra).. Vincoli: OVR max: 87. No portieri. No Tour mondiale fuoricl. argento.. Analisi dei Miglioramenti: Sostanza e Fiato. A differenza di altre Evo che stravolgono i valori, questa agisce chirurgicamente sulla tenuta atletica e sulla forza nei duelli: Forza e Aggressività (+3): Con un massimale di 92, i tuoi giocatori diventeranno molto più difficili da spostare e più cattivi nel recupero palla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Potenza e Mastino: l’Evo ‘Rinforzo muscolare’ trasforma i tuoi titolari in giganti fisici! (muscle up)

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