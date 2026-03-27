EA Sports ha reso disponibile un’update gratuita per un terzino sinistro, che aumenta le statistiche di Boost +50 e Potenza Tiro 95. La nuova evoluzione, chiamata EVO ‘L’uomo proiettile’, presenta caratteristiche che richiamano quelle delle icone del videogioco. La modifica consente a questo giocatore di raggiungere livelli di prestazione elevati, con un incremento significativo delle capacità offensive e difensive.

EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione gratuita che sembra uscita da un videogioco arcade. Prendete un Terzino Sinistro (TS) e preparatevi a vedere statistiche che solitamente appartengono solo alle migliori Icone del gioco. Dettagli e Ripetibilità. Scadenza: 17 giorni.. Costo: Gratis (Obiettivi).. Ripetibile: 2 volte (Puoi creare due “proiettili” per la tua rosa).. Vincoli: Solo TS (Terzino Sinistro). NON deve avere il ruolo di DC o CC. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento. GEN max: 87.. Analisi dei Miglioramenti: Statistiche da Capogiro. I boost sono così alti che sembrano un errore di battitura, ma è tutto vero: Potenza Tiro (+50): Il parametro arriva al tetto di 95. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Boost +50 e Potenza Tiro 95: l’EVO ‘L’uomo proiettile’ crea il terzino sinistro definitivo! (The bullet man)

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