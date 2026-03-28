EA Sports ha introdotto un aggiornamento chiamato Evo ‘Arretramento’ che permette di migliorare il ruolo del mediano, trasformandolo in un difensore di livello superiore. Questa evoluzione aumenta di 25 punti le statistiche di difesa e fisico, offrendo maggiore solidità e capacità tattica nella linea difensiva. L’aggiornamento è rivolto ai giocatori interessati a rafforzare la posizione di mediano con caratteristiche di difensore.

EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione mirata a chi cerca maggiore solidità e intelligenza tattica nella propria linea difensiva. Se hai un centrocampista difensivo che fatica a trovare spazio in mezzo al campo, questa è l’occasione per arretrarlo e dargli una nuova vita come colonna della tua difesa. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni (16 giorni 22 ore 59 minuti).. Costo: 40.000 crediti 300 FC Points.. Requisiti: Posizione CDC. OVR max: 88. Tiri dalla distanza max: 90 (niente centrocampisti troppo offensivi). NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento.. Analisi dei Miglioramenti: Il muro davanti alla porta. I boost sono focalizzati sulla trasformazione del ruolo, con aumenti enormi nelle statistiche difensive e fisiche: Stili di gioco+ (PlayStyle+): Ottiene Gioco d’anticipo+ e Blocco+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo ‘Arretramento’: trasforma il tuo mediano in un difensore d’élite con boost +25 in difesa e fisico! (Dropping Deep)

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