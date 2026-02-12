BYD Atto 3 Evo | evoluzione concreta tra autonomia potenza e tecnologia

La nuova BYD Atto 3 Evo arriva sul mercato con l’obiettivo di migliorare tutto quello che riguarda un SUV elettrico. Più autonomia, più potenza e tecnologie aggiornate per offrire un’auto più completa. La casa cinese punta a convincere chi cerca un’auto elettrica affidabile e moderna, con modifiche che toccano il motore, l’architettura e i sistemi di bordo.

La nuova BYD Atto 3 Evo nasce con un obiettivo preciso: offrire un SUV elettrico ancora più completo, intervenendo su powertrain, architettura, efficienza e funzionalità di bordo. Non un semplice aggiornamento, ma un passo deciso in avanti che coinvolge ogni area del progetto. Il cuore tecnico è la batteria da 74,8 kWh, che permette un'autonomia fino a 510 km WLTP nella versione a trazione posteriore. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 220 kW grazie all'architettura elettrica a 500V, con un passaggio dal 10 all'80% in 25 minuti. Numeri che rendono la gestione quotidiana più semplice e flessibile.

La nuova BYD Atto 3 Evo arriva in Italia con un look sportivo e una ricarica ultra-rapida.

La casa automobilistica cinese BYD ha lanciato il nuovo modello Atto 3 Evo.

