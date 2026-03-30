Matteo Politano, calciatore del Napoli, ha recentemente commentato l’obiettivo principale della squadra, che è qualificarsi per il prossimo Mondiale. Rivolgendosi ai tifosi, ha chiesto loro di sostenere la squadra durante questa fase decisiva. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto legato alla finale di una competizione, senza ulteriori dettagli sulla partita o altri aspetti della sua dichiarazione.

Matteo Politano, calciatore del Napoli e della Nazionale Italiana di calcio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Vivo Azzurro TV. L'attaccante ha voluto parlare, ovviamente, della possibile qualificazione ai mondiali: i ragazzi di Gattuso stanno, infatti, aspettando la finale playoff in programma martedì a Zenica contro la Bosnia Erzegovina. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Politano: "Da un paio di mesi il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo però dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l'ultima occasione, faremo di tutto per sfruttarla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Politano: “Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale. Tifosi, stateci vicino”

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