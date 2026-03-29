A due giorni dalla partita decisiva contro la Bosnia, Matteo Politano ha espresso chiaramente che l’obiettivo principale della squadra è qualificarsi al Mondiale. Ha invitato gli italiani a sostenere la squadra in vista di questa sfida cruciale, sottolineando l’importanza del sostegno pubblico in questo momento. Le sue parole sono state riportate come testimonianza del desiderio di arrivare alla competizione internazionale.

Mercato Lazio, si raffredda la pista Milik? Costi, dubbi fisici e strategia del club spiegano lo stop di Formello Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa, ma non mancano le alternative Infortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps: allarme Milan? Lukaku Napoli, l’ultimatum di De Laurentiis: rientro in 48 ore o va fuori squadra! La guerra fredda Infortunati Roma, novità importanti su Wesley e Celik: Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per uno dei due! Infortunio Norton-Cuffy,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Politano parla chiaro: «Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale. Agli italiani chiedo di starci vicini»

Articoli correlati

Politano "Mondiale nostro unico pensiero, gli italiani ci stiano vicini"ROMA - Dopo Leonardo Spinazzola è il più 'anziano' del gruppo, eppure ha solo 32 anni.

Politano: “Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo”Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato in un’intervista a Vivo Azzurro alla vigilia della decisiva sfida...