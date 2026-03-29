Matteo Politano, 32 anni, è uno dei giocatori più esperti del gruppo della Nazionale, dopo Leonardo Spinazzola. Dopo aver conquistato due scudetti con il Napoli, si prepara a indossare la maglia azzurra in vista del prossimo torneo mondiale. In un'intervista, ha dichiarato che il suo unico pensiero è il Mondiale e ha chiesto agli italiani di sostenere la squadra con vicinanza.

ROMA - Dopo Leonardo Spinazzola è il più 'anziano' del gruppo, eppure ha solo 32 anni. Matteo Politano è nel pieno della maturità calcistica e, dopo aver vinto due scudetti con il Napoli, è arrivato il momento di consacrarsi anche con la maglia della Nazionale. Il Mondiale è un sogno che martedì sera in Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45, diretta su Rai 1, arbitra il francese Turpin) potrebbe diventare realtà: "È da un paio di mesi che il nostro unico pensiero è andare al Mondiale - dichiara Politano nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV - Ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Politano "Mondiale nostro unico pensiero, gli italiani ci stiano vicini"

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