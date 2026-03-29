Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Vivo Azzurro alla vigilia della partita contro la Bosnia. La sfida, decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale, rappresenta un momento cruciale per la squadra. Politano ha dichiarato che il loro unico obiettivo è raggiungere la partecipazione al torneo, ritenendo di averne il diritto.

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato in un’intervista a Vivo Azzurro alla vigilia della decisiva sfida contro la Bosnia, match che vale l’accesso al prossimo Mondiale. Il giocatore del Napoli ha raccontato sensazioni, ambizioni e l’importanza del momento che sta vivendo l’Italia, sottolineando la necessità del supporto di tutto il Paese per raggiungere l’obiettivo. Ecco le sue parole: “È da un paio di mesi che il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Senza grossi proclami, ma neanche nascondendosi troppo.” Le parole di Matteo Politano. Che partita vi aspetta contro la Bosnia? “Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano: “Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo”

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