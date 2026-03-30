L'ambasciatore israeliano presso la Farnesina è stato ricevuto per discutere dell'incidente avvenuto a Pizzaballa nella giornata di ieri. La conversazione si è concentrata sulla necessità di tutelare i cristiani in determinate aree. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti specifici dell'incontro o sulle posizioni espresse durante la discussione.

E' stato ricevuto alla Farnesina l'ambasciatore israeliano Jonathan Pelad per discutere di ciò che è accaduto a Pizzaballa nella giornata di ieri Poche ore fa l’ambasciatore israeliano,Jonathan Peled, è stato accolto alla Farnesina dopo la convocazione ricevuta da Tajani a seguito di ciò che è successo a Pizzaballa. Infattimentre il cardinale ieri si recava preso il Santo Sepolcro di Gerusalemme per celebrare la messa della Domenica delle Palme, è stato bloccato da parte dei soldati israelianie non gli è stato permesso di raggiungere la chiesa. Dopo l’incontro traPelad e la Vice-segretaria Generale e Direttrice Generaleper gli... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pizzaballa, l’ambasciatore israeliano alla Farnesina: “Bisogna tutelare i cristiani”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pizzaballa l'ambasciatore israeliano...

Leggi anche: Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo". I morti sono migliaia. Tajani convoca l'ambasciatore alla Farnesina

Lo schiaffo di Israele ai cristiani: a Pizzaballa vietato l’accesso al Santo SepolcroNon bastano le costrizioni ai credenti musulmani residenti nello Stato Ebraico: dopo aver fermato i fedeli islamici della celebrazione di Eid el-Fitr...

Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo. Ira dell?Italia: offesi i cristianiNon succedeva da secoli che venisse impedito «ai leader della Chiesa di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo...