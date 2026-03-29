Lo schiaffo di Israele ai cristiani | a Pizzaballa vietato l’accesso al Santo Sepolcro

Il 23 ottobre, le autorità israeliane hanno vietato all’arcivescovo greco-ortodosso di entrare nel Santo Sepolcro, uno dei luoghi più sacri per i cristiani. La decisione è stata comunicata senza spiegazioni ufficiali e ha provocato reazioni da parte delle comunità religiose. L’episodio si inserisce in una serie di restrizioni che interessano anche i fedeli musulmani nel paese.

Non bastano le costrizioni ai credenti musulmani residenti nello Stato Ebraico: dopo aver fermato i fedeli islamici della celebrazione di Eid el-Fitr il 20 marzo scorso, oggi la polizia israeliana ha fermato il Patriarca Latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa mentre si recava verso l’ingresso della Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo dell’intera cristianità, dove si stava indirizzando per celebrare la Domenica delle Palme. Il Santo Sepolcro come la Moschea di Al-Aqsa: luoghi santi per due delle tre religioni monoteistiche abramitiche tenuti sotto scacco e in ostaggio dal governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu e delle sue politiche securitarie che si concretizzano in una netta repressione della libertà religiosa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lo schiaffo di Israele ai cristiani: a Pizzaballa vietato l’accesso al Santo Sepolcro Articoli correlati Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santo Sepolcro La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it Il cardinale Pizzaballa respinto dalla polizia di Israele al Santo Sepolcro di Gerusalemme: «Mancanza di rispetto per miliardi di persone»Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa respinto dalla polizia di Israele al Santo Sepolcro. Lo ha reso noto il Patriarcato ... msn.com