Il Santo Sepolcro è stato recentemente interdetto all’ingresso a due alti rappresentanti ecclesiastici, uno dei quali avrebbe dovuto celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Israele ha negato loro l’accesso, una decisione che ha provocato reazioni di sdegno da parte dell’Italia, sottolineando come si tratti di un episodio raro nel corso dei secoli. La situazione ha suscitato reazioni di protesta e preoccupazione tra i cristiani.

Non succedeva da secoli che venisse impedito «ai leader della Chiesa di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro», osserva con amarezza e sconcerto il Patriarcato di Gerusalemme. Poco prima, la polizia israeliana ha bloccato il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, e padre Francesco Ielpo, custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro. Non è stato consentito loro di raggiungere il luogo sacro. Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo Non era una processione, precisano dal Patriarcato, ma uno spostamento in forma privata, con lo scrupoloso rispetto del limite di assembramento fissato a 50 persone dalle autorità per ragioni di sicurezza legate alla guerra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo. Ira dell?Italia: offesi i cristiani

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