Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo I morti sono migliaia Tajani convoca l' ambasciatore alla Farnesina
Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio agli iraniani, promettendo supporto mentre le proteste continuano nel paese, con un bilancio di morti che si aggira in migliaia. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano ha convocato l’ambasciatore presso la Farnesina, mentre Washington valuta l’utilizzo di strumenti militari e operazioni segrete contro gli ayatollah. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni internazionali significative.
Nelle mani del presidente Usa un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro gli ayatollah. Mosca: «Un nuovo attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
