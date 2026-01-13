Trump agli iraniani | Continuate le proteste l' aiuto è in arrivo I morti sono migliaia Tajani convoca l' ambasciatore alla Farnesina

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio agli iraniani, promettendo supporto mentre le proteste continuano nel paese, con un bilancio di morti che si aggira in migliaia. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano ha convocato l’ambasciatore presso la Farnesina, mentre Washington valuta l’utilizzo di strumenti militari e operazioni segrete contro gli ayatollah. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni internazionali significative.

Iran, Trump ai manifestanti: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo" - Trump invita i ‘patrioti’ iraniani a continuare le proteste e ad occupare le istituzioni. adnkronos.com

Iran, Trump tifa rivolta: "Continuate a protestare". Poi l'annuncio: "L'aiuto è in arrivo" - "Patrioti iraniani, continuate a protestare, prendete il controllo delle vostre istituzioni. msn.com

