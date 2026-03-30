Il cardinale ha espresso rammarico per un episodio che ha provocato una nota irritata, cercando successivamente di ridurre i toni e precisando che dispiace sia accaduto. In un messaggio pubblico, ha parlato di fraintendimenti e ha lanciato un appello affinché venga rispettata sia la sicurezza di tutti sia il diritto di esprimersi liberamente.

CITTÀ DEL VATICANO - Il patriarcato di Gerusalemme sta all’interno delle Mura, poco distante dalla Porta di Giaffa. Per arrivare alla basilica del Santo Sepolcro ci sono poco più di trecento metri da percorrere a piedi nella Città Vecchia, di questi tempi e a quell’ora le vie lastricate sono semideserte.Il cardinale Pierbattista Pizzaballa spiega che erano le 7 e 30 del mattino quando sono stati fermati dalla polizia, lui e il padre Custode di Terrasanta Francesco Ielpo. «Avevamo chiesto una piccola cerimonia privata, nulla di pubblico, ci sono stati dei fraintendimenti, non ci siamo capiti ed è accaduto questo. Non è mai successo, dispiace... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Pizzaballa: la nota irritata, poi il cardinale prova ad abbassare i toni. «Spiace sia successo»

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La polizia israeliana vieta al cardinale Pizzaballa di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro, poi il dietrofront di Netanyahu: “Sia concesso pieno e immediato accesso”Scontro diplomatico senza precedenti tra Israele, Vaticano e anche governo italiano dopo la decisione di Tel Aviv di impedire al cardinale...

Cosa è successo tra il cardinale Pizzaballa e NetanyahuLa polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme e Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa...

Grande festa ad Arezzo per la Madonna del Conforto: solenne pontificale con il cardinale PizzaballaAREZZO – Grande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la solennità della Madonna del Conforto.

Pizzaballa perde la pazienza - Cosa dice Dio