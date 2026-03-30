La polizia israeliana ha vietato al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro mentre si dirigeva a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. L'episodio si è verificato nella capitale israeliana, bloccando così l'accesso del religioso alla chiesa durante un momento di particolare rilievo liturgico.

La polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme e Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recava a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Lo rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. Domenica sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, potrà celebrare la messa alla basilica del Santo Sepolcro, che si trova nella Città Vecchia. In mattinata di ieri, infatti, la polizia israeliana glielo aveva impedito: questo aveva causato molte critiche a Israele, da parte di diversi leader internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa è successo tra il cardinale Pizzaballa e Netanyahu

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