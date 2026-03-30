La polizia israeliana ha vietato al cardinale Pizzaballa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro. Dopo questa decisione, il primo ministro israeliano ha annunciato un nuovo provvedimento che garantisce un accesso completo e immediato al luogo di culto. La vicenda ha provocato una crisi diplomatica tra Israele, il Vaticano e il governo italiano.

Scontro diplomatico senza precedenti tra Israele, Vaticano e anche governo italiano dopo la decisione di Tel Aviv di impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme per la messa della domenica delle palme. Il Patriarca definisce immediatamente la misura “irragionevole e gravemente sproporzionata” giudicando la decisione israeliana “affrettata e fondamentalmente errata, viziata da considerazioni improprie. Rappresenta un allontanamento estremo dai principi fondamentali di ragionevolezza, libertà di culto e rispetto dello status quo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La polizia israeliana vieta al cardinale Pizzaballa di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro, poi il dietrofront di Netanyahu: “Sia concesso pieno e immediato accesso”

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