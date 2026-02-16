Grande festa ad Arezzo per la Madonna del Conforto | solenne pontificale con il cardinale Pizzaballa

AREZZO – Grande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la solennità della Madonna del Conforto. Una grande partecipazione di popolo che ha gremito la cattedrale di Arezzo ininterrottamente dalle prime ore del mattino e fino a tarda notte, con l'omaggio alla Madre di Dio da parte di persone provenienti da tutto il territorio diocesano e oltre. Ospite della giornata il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che dopo l'incontro pubblico della giornata precedente in San Francesco, con quasi mille partecipanti, ha presieduto ieri (15 febbraio) la messa pontificale delle 10,30.