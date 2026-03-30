Pixel 11 | cornici ridotte e nuovo chip G6 per sfidare Apple

Il Google Pixel 11 sta per essere lanciato, presentando cornici più sottili sul display e una nuova versione del chip G6. La linea mantiene l’aspetto visivo degli ultimi modelli, con modifiche mirate alle cornici e alla finitura della barra delle fotocamere. La strategia sembra orientata a un'evoluzione graduale piuttosto che a un cambiamento radicale rispetto ai predecessori.

Il prossimo Google Pixel 11 si avvierà verso una evoluzione graduale piuttosto che rivoluzionaria, mantenendo l’identità visiva consolidata degli ultimi anni ma correggendo dettagli specifici come le cornici del display e la finitura della barra delle fotocamere. L’uscita è fissata per agosto 2026, con un nuovo processore Tensor G6 e un cambio significativo nel fornitore del modem, elementi che potrebbero ridefinire l’esperienza d’uso quotidiana sceglie questo dispositivo come alternativa a Samsung o Apple. Le indiscrezioni più recenti indicano che il design resterà sostanzialmente invariato rispetto al modello precedente, confermando un ciclo di continuità estetica che si protrarrà per il terzo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pixel 11: cornici ridotte e nuovo chip G6 per sfidare Apple Articoli correlati Pixel 11 Pro Fold: più sottile, processore G6 e nuovo designIl nuovo Google Pixel 11 Pro Fold sta prendendo forma attraverso le prime immagini basate su render CAD, confermando un approccio evolutivo piuttosto... Google pixel 11 tensor g6 potrebbe essere trapelato con configurazione a 7 coreun’anticipazione sul Google Tensor G6 richiama l’attenzione per una configurazione inedita e un codename legato a “Kodiak”. Leggi anche: Pixel 11: Chip Titan M3, difesa potenziata contro hacker e nuove