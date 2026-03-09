Il Google Pixel 11 Pro Fold si mostra in immagini basate su render CAD, confermando un design più sottile rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo monta il processore G6 e presenta un design che punta a un’evoluzione rispetto alle versioni passate, senza stravolgere le linee già note. La presentazione ufficiale non è ancora avvenuta, ma le immagini trapelate forniscono un primo sguardo sul nuovo modello.

Il nuovo Google Pixel 11 Pro Fold sta prendendo forma attraverso le prime immagini basate su render CAD, confermando un approccio evolutivo piuttosto che rivoluzionario. Le indiscrezioni indicano uno spessore ridotto a 10,1 mm da chiuso e l’adozione del futuro processore Tensor G6 prodotto da TSMC con processo a 3 nm. Mentre il design esterno mantiene la struttura in alluminio e vetro del modello precedente, il modulo fotografico posteriore subisce una riprogettazione significativa per integrare meglio flash e microfono. Questa evoluzione hardware mira a posizionare il dispositivo in una competizione più agguerrita contro gli altri pieghevoli a libro presenti sul mercato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pixel 11 Pro Fold: più sottile, processore G6 e nuovo design

