Pixel 11 | Chip Titan M3 difesa potenziata contro hacker e nuove

Google ha deciso di aggiornare la sicurezza dei prossimi Pixel 11 con il chip Titan M3, rivelato questa settimana. La scelta nasce dall’aumento delle minacce informatiche, che spinge l’azienda a rafforzare la protezione dei dispositivi. Il nuovo chip migliora la difesa contro hacker e malware, garantendo una maggiore sicurezza dei dati personali. Tra le novità, il miglioramento delle misure di autenticazione e la protezione delle informazioni sensibili dagli attacchi esterni. La presenza del Titan M3 segna un passo avanti nella sicurezza degli smartphone di Google.

Pixel 11: Google Potenzia la Sicurezza con il Nuovo Chip Titan M3. I futuri smartphone Pixel 11 di Google integreranno il chip di sicurezza Titan M3, un aggiornamento hardware significativo che rafforza la protezione dei dati sensibili degli utenti. Questo sviluppo, il primo di tale portata dal 2021, mira a contrastare le minacce informatiche sempre più sofisticate e a garantire maggiore privacy e sicurezza nelle transazioni digitali. L’annuncio, emerso da indiscrezioni online e confermato da esperti del settore, segna un rinnovato impegno di Google nella protezione dei propri utenti. Un Passo Avanti nella Difesa Digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

