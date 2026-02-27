Google pixel 11 tensor g6 potrebbe essere trapelato con configurazione a 7 core

Una possibile configurazione del nuovo processore Google Tensor G6, chiamato “Kodiak”, ha attirato l’attenzione grazie a una prima fuga di notizie. Secondo alcune indiscrezioni, il chip potrebbe avere una struttura a sette core, un’innovazione rispetto alle versioni precedenti. La notizia riguarda principalmente dettagli tecnici e non è ancora confermata ufficialmente.

un'anticipazione sul Google Tensor G6 richiama l'attenzione per una configurazione inedita e un codename legato a "Kodiak". l'apparizione su una piattaforma di benchmark suggerisce una versione a 7 core, con frequenze di clock superiori rispetto ai modelli precedenti e un possibile riferimento a una futura linea di dispositivi pixel di fascia alta. la configurazione emersa descrive un nucleo ultra arm c1-ultra a 4,11 ghz, quattro core c1-pro a 3,38 ghz e due core c1-pro a 2,65 ghz. tali velocità segnano un significativo salto rispetto al tensor g5, evidenziando un incremento prestazionale teorico sul fronte della CPU. dal punto di vista grafico, il chip menzionato fa riferimento a una gpu PowerVR della serie c-x t p-48-1536, in contrapposizione al layout grafico del tensor g5 presente su altri modelli di riferimento.