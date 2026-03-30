A Pistoia si discute di una proposta che mira a fissare a nove euro lordi all’ora il pagamento minimo per i lavoratori coinvolti negli appalti comunali. La proposta, avanzata da un consigliere comunale, cerca di regolamentare le retribuzioni e contrastare il lavoro povero nel settore. La questione riguarda le modalità di retribuzione e le condizioni di lavoro nelle commesse pubbliche.

La proposta di Giovanni Capecchi per Pistoia punta a stabilire una soglia retributiva oraria di 9 euro lordi per tutti i lavoratori impiegati negli appalti comunali. Questa misura, da attuare nella prima riunione di giunta in caso di vittoria alle primarie del centrosinistra, mira a eliminare il lavoro povero e garantire dignità economica ai dipendenti dei servizi pubblici locali. L’iniziativa nasce dalle visite effettuate nella zona industriale Sant’Agostino, dove il candidato ha incontrato diverse realtà produttive del territorio. L’obiettivo non è ideologico ma pratico: contrastare la pratica del massimo ribasso che spesso finisce per scaricarsi sul costo del lavoro umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: 9 euro l’ora per gli appalti, stop al lavoro povero

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