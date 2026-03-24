Provincia di Frosinone l' allarme della FP CGIL | Basta al part-time strutturale il lavoro pubblico sta diventando lavoro povero

La FP CGIL di Frosinone e Latina ha segnalato preoccupazioni riguardo alla crescente diffusione del lavoro part-time stabile nel settore pubblico della provincia di Frosinone, definendolo un fenomeno che contribuisce alla diminuzione delle condizioni salariali e di stabilità per i dipendenti pubblici. La questione riguarda principalmente il mantenimento di contratti a tempo parziale come forma strutturale di occupazione.

Il sindacato denuncia la situazione dei dipendenti impiegati a 18 ore settimanali con stipendi tra gli 800 e i 1000 euro La FP CGIL Frosinone Latina torna ad accendere i riflettori sulle criticità occupazionali all'interno della Provincia di Frosinone. Al centro della dura presa di posizione c'è il permanere di un numero significativo di lavoratrici e lavoratori costretti a operare in un regime di part-time a 18 ore settimanali. Una condizione definita dal sindacato come "non più sostenibile", sia dal punto di vista umano che amministrativo. La denuncia della sigla sindacale va dritta al cuore del problema economico e della tenuta sociale delle famiglie dei dipendenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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