Svolta per gli ausiliari del traffico | contratti potenziati contro il lavoro povero
A partire dal 2026, gli ausiliari del traffico di Francavilla Fontana beneficeranno di contratti migliorati, rafforzando le condizioni di lavoro e contrastando il fenomeno del lavoro povero. Questo risultato rappresenta un passo significativo per i lavoratori del settore dei servizi, segnando un miglioramento delle tutele e delle condizioni contrattuali. Una conquista importante che riflette l’impegno delle parti coinvolte nel garantire una stabilità più solida e dignitosa.
FRANCAVILLA FONTANA – Un importante traguardo sindacale segna l’inizio del 2026 per i lavoratori del settore dei servizi a Francavilla Fontana. Grazie a un accordo siglato nei primi giorni di gennaio, gli ausiliari del traffico in servizio sul territorio comunale hanno ottenuto un significativo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Ospedale Papardo, presidio dei sindacati contro il peggioramento dei contratti degli ausiliari
Leggi anche: Lotta alla sosta selvaggia: in arrivo più poteri per gli ausiliari del traffico di Roma
Svolta per gli ausiliari del traffico: contratti potenziati contro il lavoro povero.
Nuovi ausiliari del traffico. Duello sui social - Sono entrati in funzione ieri i cinque nuovi ausiliari del traffico, addetti esclusivamente al controllo della sosta. lanazione.it
Arrivano gli ausiliari del traffico. Più sostegno alla municipale - I vigilini impiegati da Montecatini Parcheggi & Servizi, in base alla normativa attuale, sono figure professionali che svolgono un ruolo di ... lanazione.it
Ausiliari del traffico, le precisazioni di Azimut: "Più multe e stipendio più alto? Richiesta mai fatta" - "Facciamo seguito all’articolo apparso sull’edizione di domenica 27 aprile dal titolo ’Più multe, più soldi. ilrestodelcarlino.it
Nella splendida cornice della Sala Bianca del Teatro Sociale di Como si è svolta la tradizionale Cena di Natale dei Corpi Ausiliari delle Forze Armate – Centro di Mobilitazione Lombardia. All’evento hanno preso parte oltre 120 tra militari e Crocerossine, alla p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.