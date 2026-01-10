Svolta per gli ausiliari del traffico | contratti potenziati contro il lavoro povero

A partire dal 2026, gli ausiliari del traffico di Francavilla Fontana beneficeranno di contratti migliorati, rafforzando le condizioni di lavoro e contrastando il fenomeno del lavoro povero. Questo risultato rappresenta un passo significativo per i lavoratori del settore dei servizi, segnando un miglioramento delle tutele e delle condizioni contrattuali. Una conquista importante che riflette l’impegno delle parti coinvolte nel garantire una stabilità più solida e dignitosa.

